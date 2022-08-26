Комличенко: В Турции у Дзюбы хорошие шансы побороться в гонке бомбардиров

Нападающий «Ростова»поделился мнением о переходев турецкий

Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. В первом матче за новую команду 34-летний россиянин отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).

«Удивил ли переход Дзюбы в Турцию? Нет. А что, что удивительного? У него же в России, как понимаю, не получилось. Хотя были разговоры, говорили о "Сочи" и "Краснодаре".

Не знаю, в Турции классный чемпионат, атакующий. Думаю, у него могут быть хорошие шансы побороться в гонке бомбардиров. Мастерство он точно не потерял», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».