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    Комличенко: В Турции у Дзюбы хорошие шансы побороться в гонке бомбардиров

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. В первом матче за новую команду 34-летний россиянин отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).

    «Удивил ли переход Дзюбы в Турцию? Нет. А что, что удивительного? У него же в России, как понимаю, не получилось. Хотя были разговоры, говорили о "Сочи" и "Краснодаре".

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    • Не знаю, в Турции классный чемпионат, атакующий. Думаю, у него могут быть хорошие шансы побороться в гонке бомбардиров. Мастерство он точно не потерял», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

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