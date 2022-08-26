Глушаков: Рад, что после чемпионства Федун попробовал знаменитый миллеровский самогон

Полузащитник «Химок», бывший капитан «Спартака»прокомментировал уходс поста президента московского клуба.

«Неожиданно, что Леонид Арнольдович покинул клуб. С ним ушла целая эпоха в "Спартаке", ведь он почти 20 лет проработал в клубе.

Были хорошие и плохие результаты, яркие победы и обидные поражения. Спасибо ему за красивый стадион, наконец‑то у "Спартака" появился собственный дом, о котором миллионы болельщиков мечтали долгие годы и будут помнить всегда.

В общении Федун всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик. Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления. И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба.

Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака», а также стадион клуба «Открытие Банк Арену».