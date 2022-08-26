«Барселона» может заработать € 71 млн продав де Йонга в «Ливрпуль»

«Ливерпуль» имеет надежду подписать полузащитника «Барселоны». Английский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста € 63+8 млн. Об этом сообщает The Sun

По сведениям источника, за месяц «Барселона» получила несколько предложений о трансфере де Йонга, но Френки был твёрд в решении — он хочет остаться в испанской команде, с которой его связывает контракт до 2026 года. «Барселоне» необходимо выручить дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому «сине-гранатовые» были бы не против продажи своего игрока.

На Де Йонга по-прежнему претендуют и другие английские гранды «Ман Юнайтед» «Челси». Теперь развернется настоящая трансферная битва на повышение, что только на руку каталонцам. И тут уже будет не важным желание Де Йонга остаться в «Барселоне».

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями.