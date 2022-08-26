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    Фрайбург — Бохум. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.08.2022 в 21:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Фрайбург — Бохум

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    Фрайбург и Бохум начнут матч в 21:30 в футбольной Бундеслиге, 26.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Бохум» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фрайбург» — «Бохум». Коэффициент ставки — 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фрайбург»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Фрайбург — Бохум.

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