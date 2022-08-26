Каземиро: Надеюсь, Роналду останется в «МЮ», он отличный футболист

Новичек «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о нападающем, с которым ранее также играл за мадридский «Реал».

«Мы говорим об одном из лучших игроков всех времен. Криштиану знает, как я его уважаю. Надеюсь, Роналду останется в "Манчестер Юнайтед", ведь он отличный футболист. Он забивает много голов, у него дух победителя и он лидер. Роналду важен для нашей команды.

Криштиану с первого моего дня в "Манчестер Юнайтед" помогал мне во всём. Я действительно надеюсь, что он останется с нами», — приводит слова Каземиро ESPN.

Совместно 30-летний Каземиро и 37-летний Роналду выходили на поле в 114 матчах за мадридский «Реал». Португальский форвард в этих встречах забил 112 голов и отдал 24 результативные передачи. На счету Каземиро 18 результативных действий (10+8).