ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • 14:59
    • Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023
  • 14:25
    • «Ман Сити» заблокировал трансфер Силвы в «ПСЖ»
  • 14:14
    • Александар Чиркович стал игроком «Крыльев Советов»
  • 14:00
    • Хави уверен, что «Барсе» нужно продать Депая, а не Обамеянга
  • 13:37
    • «Интер» не отпустил Шкриньяра в «ПСЖ» даже после нового предложения
    Все новости спорта

    Каземиро: Надеюсь, Роналду останется в «МЮ», он отличный футболист

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
    Новичек «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду, с которым ранее также играл за мадридский «Реал».

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    «Мы говорим об одном из лучших игроков всех времен. Криштиану знает, как я его уважаю. Надеюсь, Роналду останется в "Манчестер Юнайтед", ведь он отличный футболист. Он забивает много голов, у него дух победителя и он лидер. Роналду важен для нашей команды.

    Криштиану с первого моего дня в "Манчестер Юнайтед" помогал мне во всём. Я действительно надеюсь, что он останется с нами», — приводит слова Каземиро ESPN.

    Совместно 30-летний Каземиро и 37-летний Роналду выходили на поле в 114 матчах за мадридский «Реал». Португальский форвард в этих встречах забил 112 голов и отдал 24 результативные передачи. На счету Каземиро 18 результативных действий (10+8).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Риме ожидается результативный поединок
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Химки» вернут «Сочи» на победный путь
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лилль» исправится после разгрома от ПСЖ?
  • «Аяччо» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аяччо — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры