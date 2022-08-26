Защитник «Баварии» Павар не согласился перейти в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку подписать защитника «Баварии». 26-летний француз отказался от переезда на «Олд Траффорд» — он хочет остаться в мюнхенском клубе. Об этом сообщил L’Equipe

По сведениям источника, «Челси», мадридский «Атлетико» и «Ювентус» также хотели подписать защитника в летнее трансферное окно.

В сезоне 2022/2023 Бенжамен Павар успел провести за «Баварию» четыре матча. В них защитник отметился двумя забитыми мячами, расписавшись в воротах «РБ Лейпцига» и «Айнтрахта».

26-летний Павар перешёл в мюнхенскую команду летом 2019 года из «Штутгарта». В 123 матчах за «Баварию» Бенжамен забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В «Баварии» Павар выиграл девять трофеев, включая Лигу чемпионов.