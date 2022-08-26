ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • 13:15
    • «Барселона» может заработать € 71 млн продав де Йонга в «Ливрпуль»
  • 12:54
    • Алаев о Fan ID: Люди не идут на стадион — вот главная проблема
  • 12:43
    • Защитник «Баварии» Павар не согласился перейти в «МЮ»
  • 12:27
    • Уже три клуба Ла Лиги ведут борьбу за Эдинсона Кавани
  • 12:17
    • Контракт Захаряна с «Челси» будет рассчитан до 2028 года, переговоры почти завершены
    Все новости спорта

    Защитник «Баварии» Павар не согласился перейти в «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Германии Бундеслига Бавария Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» предпринял попытку подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. 26-летний француз отказался от переезда на «Олд Траффорд» — он хочет остаться в мюнхенском клубе. Об этом сообщил L’Equipe.

    Бенжамен Павар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенжамен Павар

    По сведениям источника, «Челси», мадридский «Атлетико» и «Ювентус» также хотели подписать защитника в летнее трансферное окно.

    В сезоне 2022/2023 Бенжамен Павар успел провести за «Баварию» четыре матча. В них защитник отметился двумя забитыми мячами, расписавшись в воротах «РБ Лейпцига» и «Айнтрахта».

    26-летний Павар перешёл в мюнхенскую команду летом 2019 года из «Штутгарта». В 123 матчах за «Баварию» Бенжамен забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В «Баварии» Павар выиграл девять трофеев, включая Лигу чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Риме ожидается результативный поединок
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Химки» вернут «Сочи» на победный путь
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лилль» исправится после разгрома от ПСЖ?
  • «Аяччо» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аяччо — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры