Контракт Захаряна с «Челси» будет рассчитан до 2028 года, переговоры почти завершены

Переговоры о переходе полузащитника московского «Динамо»в лондонский «Челси» находятся на завершающей стадии, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере»

Согласно сведениям источника, контракт Захаряна с «Челси» будет рассчитан до 2028 года.

Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 2024 года. В этом сезоне у Арсена — гол и 2 ассиста.

В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.

«Челси» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате Англии команда набрала четыре очка после трёх туров.

В это трансферное окно лондонский клуб потратил больше 200 млн евро, подписав Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали и Марка Кукурелью. Также «синие» вложились в молодежь: 18-летнего Карни Чуквуэмеку, 19-летнего Чезаре Казадеи и вратаря Габриэля Слонину.