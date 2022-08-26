Стало известно, почему российские клубы не смогли организовать Кубок лиги

Президент российской Премьер-лигирассказал, почему клубам не удалось создать новый турнир — Кубок лиги.

«Первой задачей было, чтобы клубы получили достаточное количество конкурентных матчей. Футбол — это спортивное состязание. Первая задача — матчи. Вторая — понятное финансирование. Кубок лиги был лишь одним из инструментов достижения этих целей.

Коллеги проделали по нему огромную работу, но когда мы пришли к стадии детальной проработки, то убедились, что Кубок лиги организовать практически невозможно, потому что это новый турнир. Для его запуска нужно было пройти процесс согласований, утвердить ЕКП (единый календарный план — прим.).

Представьте: вводится паспорт болельщика, а в этот момент мы выходим с инициативой нового турнира с теми же 16 клубами. Чтобы вы понимали, планы на будущий сезон (2023/2024) в ЕКП нужно вносить уже в августе 2022 года. Чтобы провести матчи, нам нужно согласовать их с органами безопасности. Без этого мы играть не можем.

Вторая проблема — партнеры: "Матч" и букмекерская компания. Все они задавали резонный вопрос: "Коллеги, мы подписали серьезные контракты, зная, что есть РПЛ и Кубок России. А теперь вы придумываете новый турнир с теми же командами и выходите на рынок?!" И я понимаю их недовольство. Они покупают главный актив, понимая его уникальность, а потом с этими же командами создаётся новый турнир, который стоит дешевле», — приводит слова Алаева «Чемпионат».