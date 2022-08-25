В 22:00 25.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «АЗ Алкмар» — «Жил Висенте» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Жил Висенте» — «АЗ Алкмар». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «АЗ Алкмар»).

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