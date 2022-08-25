Последний матч между собой: «Зриньски» — «Слован» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Слован» — «Зриньски». Коэффициент ставки — 1.78.
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