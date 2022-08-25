Нагельсманн: Группа «Баварии» в Лиге чемпионов полна испытаний и очень взыскательна

Главный тренерпрокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В группе С против «Баварии» сыграют «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень».

«Такая группа полна испытаний, очень взыскательна. Мы с самого начала должны быть к ней готовы. Ждем с нетерпением.

"Интер" в очередной раз усилил состав команды. Это клуб, который уже добивался большого успеха на международной арене.

Что касается "Барселоны", у всех, конечно же, на слуху история с Леви (Робертом Левандовским — прим. ред). Надеюсь, нам удастся добиться против "Барсы" такого же результата, как в прежние годы.

"Виктория" — чемпион Чехии, превзошедший клубы из Праги, и это — немалое достижение», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.