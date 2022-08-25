Агент Монтеса: Сделка по переходу в «Динамо» близка к закрытию

Агент полузащитникарассказал о переговорах с московскимпо поводу перехода игрока.

Ранее Extremo Deportivo сообщало, что бело-голубые заплатят за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

«Мы все еще ведем переговоры. Клубы общаются. Сезар очень хочет играть в "Динамо". Со своей стороны мы пытаемся сделать все, что от нас зависит. Сделка близка к закрытию», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

Сообщалось, что у «Динамо» возникли сложности с оплатой трансфера Монтеса. Ранее из-за таких проблем был отменен переход хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетания.

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока согласно Transfermarkt — 7 миллионов евро.