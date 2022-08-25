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    Агент Монтеса: Сделка по переходу в «Динамо» близка к закрытию

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    Агент полузащитника «Монтеррея» Сезара Монтеса рассказал о переговорах с московским «Динамо» по поводу перехода игрока.

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    Ранее Extremo Deportivo сообщало, что бело-голубые заплатят за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

    «Мы все еще ведем переговоры. Клубы общаются. Сезар очень хочет играть в "Динамо". Со своей стороны мы пытаемся сделать все, что от нас зависит. Сделка близка к закрытию», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

    Сообщалось, что у «Динамо» возникли сложности с оплатой трансфера Монтеса. Ранее из-за таких проблем был отменен переход хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетания.

    В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока согласно Transfermarkt — 7 миллионов евро.

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