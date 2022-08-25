Ловчев о Вяльбе в «Спартаке»: В футбол лезть — не палками перебирать

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал информацию о том, что в совет директором московского клуба может войти глава Федерации лыжных гонок России

«Сейчас биатлонисты, еще кто-то, захотят в "Спартак", деньги-то большие. Мы тогда пойдем все по разным федерациям. Я лыжи хочу возглавить.

Я совершенно не против Вяльбе, это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте.

Но именно в футбол лезть — это не палками перебирать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун больше не будет управлять клубом.

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.

54-летняя Елена Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» в случае ухода президента клуба Леонида Федуна.