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    Ловчев о Вяльбе в «Спартаке»: В футбол лезть — не палками перебирать

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что в совет директором московского клуба может войти глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Сейчас биатлонисты, еще кто-то, захотят в "Спартак", деньги-то большие. Мы тогда пойдем все по разным федерациям. Я лыжи хочу возглавить.

    Я совершенно не против Вяльбе, это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте.

    Но именно в футбол лезть — это не палками перебирать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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    Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.

    54-летняя Елена Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» в случае ухода президента клуба Леонида Федуна.

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