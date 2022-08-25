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    Все новости спорта

    Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

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    Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Мадридский «Реал» является действующим победителем ЛЧ
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    Мадридский «Реал» является действующим победителем ЛЧ

    Перед жеребьевкой групповой стадии все участники разбиты на четыре корзины.

    Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

    Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «Лейпциг», «Тоттенхэм».

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    • Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

    Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Копенгаген», «Динамо» Загреб.

    Жеребьевка пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск.

    Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках в этом сезоне.

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