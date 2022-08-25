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    Индзаги об ЛЧ: Наша цель — продолжить наш прошлогодний путь

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Лига чемпионов — очень престижный турнир. Мы встретимся с очень сильными и хорошо организованными командами. Как и всегда, мы собираемся подготовиться к каждому матчу наилучшим образом, изучить каждую мелочь. Знаем, что на таком уровне не бывает простых игр.

    Мы — "Интер", мы с энтузиазмом подходим к этому соревнованию. Наша цель — продолжить наш прошлогодний путь», — сказал Индзаги Calciomercato.

    «Интер» сыграет в группе С вместе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.

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