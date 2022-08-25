Гвардиола подтвердил желание Бернарнду Силвы перейти в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал информацию о том, чтохочет перейти в

Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет подписать Бернарду в том случае, если продаст кого-то из своих игроков.

«Мы хотим, что Бернарду остался с нами. Это очень важно. Но я тысячу раз говорил, что не хочу, чтобы кто-то был несчастен. Я хочу, чтобы Бернарду остался. Он превосходный игрок.

Пока никаких предложений ему не поступало, но если предложение поступит и игрок захочет уйти, я не знаю, что будет.

Осталось семь-восемь дней до закрытия трансферного окна. Это было бы большой проблемой для нас. Но да, Бернарду действительно нравится Барселона», — приводит слова Гвардиолы AS.

Сообщалось, что «Ман Сити» хочет получить за Бернарду Силву 100 миллионов евро.