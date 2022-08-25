«Барселона» — «Манчестер Сити»: счет 3:3, обзор голов

провели благотворительный поединок на стадионе «Камп Ноу». Команды закончили вничью 3:3.

После первого тайма счет был 1:1. На гол Хулиана Альвареса ответил Пьер Обамеянг.

Во второй половине Френки де Йонг и Коул Палмер довели дело до 2:2. На 79 минуте Мемфис Депай оформил третий мяч «Барсы», а Рияд Марез установил окончательный счет 3:3.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Барселона — Манчестер Сити 3:3 Голы: 0:1 Julian Alvarez (21'), 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (29'), 2:1 Френки де Йонг (66'), 2:2 Коул Палмер (70'), 3:2 Мемфис Депай (78'), 3:3 Рияд Марез (пенальти) (90 + 9') Барселона: Игнасио Пенья (Арнау Тенас, 81'), Серхи Роберто (Серджино Дест, 81'), Жерар Пике (Эрик Гарсия, 57'), Жюль Кунде (Андреас Кристенсен, 81'), Жорди Альба (Alejandro Balde, 57'), Франк Кессье (Пабло Гавира, 57'), Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 72'), Френки де Йонг (Pablo Torre Carral, 72'), Рафаэл Диас (, 72'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Мемфис Депай, 57'), Ферран Торрес (Ансумане Фати, 46') Манчестер Сити: Филип Фоден (Илкай Гюндоган, 64'), Julian Alvarez (Эрлинг Холанд, 72'), Рияд Марез, Коул Палмер, Калвин Филлипс (Родриго Эрнандес, 57'), Бернарду Силва (Кевин Де Брёйне, 64'), Серхио Гомес (Джош Уилсон-Эсбранд, 46'), Рубен Диаш (Люк Мбете-Табю, 64'), Кайл Уолкер (Джон Стоунс, 46'), Rico Lewis (Жоау Канселу, 46'), Штефан Ортега

Доходы от матча направят в фонд борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это прогрессирующее заболевания нервной системы, которое характеризуется поражением моторных нервных клеток в коре головного и спинного мозга.