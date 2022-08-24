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    Рабочая группа ФНЛ проведет аудит клубов Крыма и Севастополя

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    Рабочая группа Футбольной национальной лиги изучит состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя.

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    Её задача будет состоять в том, чтобы проверить степень готовности клубов к интеграции в соревновательный процесс, заявил исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов.

    Рабочей группе предстоит провести аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая. Состав рабочей группы будет определён в ближайшее время.

    Футбольная национальная лига передаст собранные данные в Российский футбольный союз.

    Принимать решение по включению команд из Крыма и Севастополя в соревновательный процесс будет РФС после совместного рассмотрения отчётов с Министерством спорта, сообщает пресс-служба ФНЛ.

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