Рабочая группа ФНЛ проведет аудит клубов Крыма и Севастополя

Рабочая группаизучит состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя.

Её задача будет состоять в том, чтобы проверить степень готовности клубов к интеграции в соревновательный процесс, заявил исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов.

Рабочей группе предстоит провести аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая. Состав рабочей группы будет определён в ближайшее время.

Футбольная национальная лига передаст собранные данные в Российский футбольный союз.

Принимать решение по включению команд из Крыма и Севастополя в соревновательный процесс будет РФС после совместного рассмотрения отчётов с Министерством спорта, сообщает пресс-служба ФНЛ.