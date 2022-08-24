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    В «Локомотиве» опровергли интерес клуба к Юрану

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    В «Локомотиве» прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана на пост главного тренера московского клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Локомотив» не вёл, не ведёт и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера«, — сообщили корреспонденту "Чемпионата" в пресс-службе "Локомотива".

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Юран может сменить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера "Локомотива".

    Напомним, Юран покинул "Химки" 10 августа. Генеральный директор "Химок" Дмитрий Ульянов аргументировал это "расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба".

    "Локомотив" в прошлые выходные добыл лишь свою первую победу в нынешнем сезоне. По итогам шести сыгранных туров "железнодорожники" пока что занимают 12-е место в таблице РПЛ, имея 6 набранных очков.

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