В «Локомотиве» опровергли интерес клуба к Юрану

«Локомотив» не вёл, не ведёт и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера«, — сообщили корреспонденту "Чемпионата" в пресс-службе "Локомотива".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Юран может сменить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера "Локомотива".
Напомним, Юран покинул "Химки" 10 августа. Генеральный директор "Химок" Дмитрий Ульянов аргументировал это "расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба".
"Локомотив" в прошлые выходные добыл лишь свою первую победу в нынешнем сезоне. По итогам шести сыгранных туров "железнодорожники" пока что занимают 12-е место в таблице РПЛ, имея 6 набранных очков.