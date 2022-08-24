В «Локомотиве» опровергли интерес клуба к Юрану

В «Локомотиве» прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего наставника «Химок»на пост главного тренера московского клуба.

«Локомотив» не вёл, не ведёт и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера«, — сообщили корреспонденту "Чемпионата" в пресс-службе "Локомотива".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Юран может сменить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера "Локомотива".

Напомним, Юран покинул "Химки" 10 августа. Генеральный директор "Химок" Дмитрий Ульянов аргументировал это "расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба".

"Локомотив" в прошлые выходные добыл лишь свою первую победу в нынешнем сезоне. По итогам шести сыгранных туров "железнодорожники" пока что занимают 12-е место в таблице РПЛ, имея 6 набранных очков.