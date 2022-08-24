ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Пулишич может переехать со «Стэмфорд Бридж» на «Олд Траффорд»Антони, Гакпо или Пулишич. Кем «Манчестер Юнайтед» заменить Роналду
  • 18:55
    • УЕФА оштрафует ПСЖ на 10 млн евро за нарушение ФФП
  • 15:52
    • Александер Исак подписал контракт с «Ньюкаслом»
  • 15:40
    • Источник: Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов»
  • 15:30
    • В «Адана Демирспоре» назвали Дзюбу лучшим футболистом России
  • 15:17
    • «МЮ» готовит новое предложение «Аяксу» по трансферу Антони
    Все новости спорта

    Карцев: «Динамо» пыталось перевести деньги за мой трансфер, но они застряли в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Трансферы РПЛ Футбол России
    Израильский полузащитник Эден Карцев признался, что был разочарован тем, что не смог перейти в московское «Динамо».

    Эден Карцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эден Карцев

    В середине августа московский клуб объявил об аренде 22‑летнего футболиста у «Маккаби» из Нетании до конца сезона с опцией выкупа.

    Во вторник, 23 августа, израильский клуб объявил о срыве сделки из‑за проблем с оплатой трансфера со стороны «Динамо».

    «Сделка сорвана обеими сторонами. "Динамо" пыталось перевести деньги, но они застряли в Европе.

    "Маккаби" дал им крайний срок, но "Динамо" не выполнило их требования, поэтому им сказали, что трансфера не будет.

    Теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль. Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. Я рад, что вернулся в место и к людям, которых люблю. Знаю, что сделаю все для них, а они для меня.

    Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что должен вернуться.

    Это был большой просчет с российской стороны. Они хотят сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовые решения, чтобы переход осуществился.

    В Нетании со мной уже говорят так, чтобы я уложил в голове, что сделка сорвана, что должен вернуться и работать изо всех сил, не сдаваться и показать всем, что они совершили ошибку.

    Возможно, уже зимой я получу более хорошее предложение, и никто не встанет на моем пути», — цитирует Карцева Sportbox со ссылкой на Sport5.

    В сезоне‑2021/22 Карцев провел 24 матча за «Маккаби» во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?
  • ПСВ — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Динамо» одержит победу в домашнем матче?
  • «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Отыграется ли «Трабзонспор» против «Копенгагена»?
  • «Трабзонспор» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Виборг — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  8.64
  • Экспресс дня 25 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры