Карцев: «Динамо» пыталось перевести деньги за мой трансфер, но они застряли в Европе

Израильский полузащитникпризнался, что был разочарован тем, что не смог перейти в московское

В середине августа московский клуб объявил об аренде 22‑летнего футболиста у «Маккаби» из Нетании до конца сезона с опцией выкупа.

Во вторник, 23 августа, израильский клуб объявил о срыве сделки из‑за проблем с оплатой трансфера со стороны «Динамо».

«Сделка сорвана обеими сторонами. "Динамо" пыталось перевести деньги, но они застряли в Европе.

"Маккаби" дал им крайний срок, но "Динамо" не выполнило их требования, поэтому им сказали, что трансфера не будет.

Теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль. Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. Я рад, что вернулся в место и к людям, которых люблю. Знаю, что сделаю все для них, а они для меня.

Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что должен вернуться.

Это был большой просчет с российской стороны. Они хотят сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовые решения, чтобы переход осуществился.

В Нетании со мной уже говорят так, чтобы я уложил в голове, что сделка сорвана, что должен вернуться и работать изо всех сил, не сдаваться и показать всем, что они совершили ошибку.

Возможно, уже зимой я получу более хорошее предложение, и никто не встанет на моем пути», — цитирует Карцева Sportbox со ссылкой на Sport5.

В сезоне‑2021/22 Карцев провел 24 матча за «Маккаби» во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.