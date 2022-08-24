Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор», подтвердил, что несколько лет назад игроком интересовался лондонский

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу.

Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: Все предельно серьезно, иди, разговаривай с "Зенитом".

Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе "Тоттенхэма" на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: Ну, где Дзюба и где "Тоттенхэм", вы бы еще про "Реал" сочинили. Ну и как на такое реагировать?», — приводит слова агента Sport24.