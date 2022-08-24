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    Агент: Лежу на пляже, звонок: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить в "Тоттенхэм" Дзюбу»

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    Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, подтвердил, что несколько лет назад игроком интересовался лондонский «Тоттенхэм».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу.

    Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: Все предельно серьезно, иди, разговаривай с "Зенитом".

    Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе "Тоттенхэма" на миллиард процентов достоверная.

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    • Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: Ну, где Дзюба и где "Тоттенхэм", вы бы еще про "Реал" сочинили. Ну и как на такое реагировать?», — приводит слова агента Sport24.

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