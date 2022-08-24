В «Адана Демирспоре» назвали Дзюбу лучшим футболистом России

Спортивный директор «Адана Демирспор»оценил игру российского нападающегов дебютном матче за турецкий клуб.

«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнёров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — приводит слова Гектюрка ТАСС.

Напомним, в первом матче 34-летнего российского футболиста его команда проиграла «Фенербахче» со счётом 2:4. Дзюба забил гол в этой встрече. В следующем матче чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет с клубом «Умраниеспор». Встреча команд состоится 27 августа.

Начиная с весны 2022 года Дзюба был свободным агентом. В сети ранее появились слухи, что «Зенит» предлагал ему перезаключить контракт, однако он, судя по всему, отказался. Также в этом году Дзюба отказался от вызова в сборную России по футболу: поводом для этого стала ситуация на Украине, где живут родственники футболиста.