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    Зарема: Футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о перспективах российского футбола.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы — это печальная реальность.

    В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.

    Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезают.

    Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране.

    Еще вчера на "Спартак" смотрели с восхищением: один из лучших стадионов Восточной Европы, сеть академий от Балтики до Тихого океана, неповторимая история, резонирующие медиапроекты и громкие победы в Лиге Европы. Еще вчера за столом переговоров с City Football Group, во время многочисленных встреч мы понимали, что мы — желанный клуб в рамках международного бизнеса. Нас хвалили и хотели помочь стать еще лучше.

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    • Еще вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов. Еще вчера про нас снимал сериал Amazon Prime — "Спартак": все или ничего».

    Международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом — клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции. А также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодежь со всей России«, — приводит слова Заремы "Осторожно, медиа".

    Напомним, Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского "Спартака" в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба.

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