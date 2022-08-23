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    Зарема: Каттани — единственный, кто выполнил мои пожелания. «Спартак» от шефа Луки — молодой и дерзкий

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о Луке Каттани, который до недавнего времени занимал в клубе должность спортивного директора.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «У меня была мечта увидеть шарик с надписью "Спартак" на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках.

    Только представьте: парни, рожденные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все причастные к этому успеху.

    Ради того, чтобы "Спартак" пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из "ПСЖ". Он первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

    Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то — тонкий и пикантный, кто-то — с остротой. Главное — не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот "Спартак" от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.

    Мы с нетерпением ждали встречи с "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьевка могла случиться только со "Спартаком". Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», — приводит слова Заремы «Осторожно, медиа».

    Напомним, Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба.

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