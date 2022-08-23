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    Варан: Каземиро боец по натуре, поэтому получит удовольствие от английского футбола.

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказал мнение о переходе полузащитника «Реала» Каземиро в английский клуб.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    Ранее игроки вместе выступали за мадридцев.

    «Я очень взволнован фактом его перехода, я знаком с его профессиональными качествами. Он боец по натуре, поэтому он получит удовольствие от английского футбола.

    Я точно знаю, как он себя ощущает и зачем он переехал в Манчестер. Ему понадобился новый вызов, я был в аналогичной ситуации.

    Я общался с ним на эту тему, но моё слово не было для него определяющим. Думаю, это был идеальный вечер для него, чтобы встретиться с "Олд Траффорд", своим присутствием он принёс нам победу», — цитирует защитника Manchester Evening News.

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