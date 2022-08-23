Тен Хаг рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над(2:1) в третьем туре АПЛ.

«Это только начало. Мы можем играть куда более хладнокровно и опасно. Можем быть командой, проявлять свой дух, как это было сегодня.

Я рад, что Рэшфорд и Санчо забили голы. Фернандеш взял на себя ответственность, капитанская повязка его воодушевила. Он проявил лидерские качества, как и Варан. Они оказали огромное влияние на игру. И нам нужно больше лидеров, они нужны для того, чтобы побеждать.

Я доволен нашей игрой, но нужно так играть в каждом матче. Не только против "Ливерпуля". Каждая игра в АПЛ тяжелая, и нужно проявлять свои качества всегда.

У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они прекрасные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе.

У нас подходящий состав, я в этом убежден. Но окно еще не закрыто, и нам необходимо иметь в виду не только количество, но и качество футболистов», — приводит слова тен Хага Sky Sports.