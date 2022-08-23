начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 23.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стокпорт» — «Лестер». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лестер»).

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