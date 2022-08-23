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  • 16:47
    • Дамир Шайхтдинов стал игроком «Зенита»
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    Дамир Шайхтдинов стал игроком «Зенита»

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    Молодой защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов перешел в «Зенит». Об этом объявил официальный сайт питерской команды.

    Дамир Шайхтдинов
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    Дамир Шайхтдинов

    Контракт «сине-бело-голубых» с футболистом рассчитан на два года. Накануне футболист прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге.

    «Сине-бело-голубые приветствуют Дамира Шайхтдинова в Петербурге и желают удачи и новых побед в составе "Зенита"!» — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    В прошлом сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. Всего на счету Дамира 49 матчей за дубль «красно-белых».

    В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков в шести стартовых турах. «Спартак» имеет в своём активе 13 очков и делит второе место с ЦСКА, у которого также 13 очков.

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