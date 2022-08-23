Дамир Шайхтдинов стал игроком «Зенита»

Молодой защитник «Спартака»перешел в «Зенит». Об этом объявил официальный сайт питерской команды.

Контракт «сине-бело-голубых» с футболистом рассчитан на два года. Накануне футболист прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге.

«Сине-бело-голубые приветствуют Дамира Шайхтдинова в Петербурге и желают удачи и новых побед в составе "Зенита"!» — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В прошлом сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. Всего на счету Дамира 49 матчей за дубль «красно-белых».

В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков в шести стартовых турах. «Спартак» имеет в своём активе 13 очков и делит второе место с ЦСКА, у которого также 13 очков.