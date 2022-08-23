В 13:00 23.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Металлист 1925» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Металлист 1925». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шахтёр Д»).

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