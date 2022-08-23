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    Сесар Навас: Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом

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    Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после шести туров, отставая от «Зенита» на одно очко.

    «Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определенное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку все еще очень молод и в последнее время тренировал в других странах.

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    • Но я думаю, он способен сделать "Спартак" чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером "Спартака", значит, у него есть необходимые качества для этого», — приводит слова Наваса «Чемпионат».

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