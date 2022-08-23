Кудряшов: У Дзюбы не будет проблем с адаптацией в Турции

Защитник «Антальяспора»поделился мнением о перспективахзаиграть в чемпионате Турции.

На прошлой неделе Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». В дебютном матче за новый клуб 34-летний нападающий отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).

«Его ожидает привлекательный, интересный, зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол, тут меньше тактики, нежели в России. Все команды, независимо от того, какое место занимают в таблице, заточены на атаку, хотят радовать своих болельщиков забитыми мячами. Были случаи, что если какая‑то команда дома играла от обороны, зрители были недовольны и гнали вперед.

Главная особенность всех команд — хорошие контратаки. Во всех командах отличные вингеры, и после потери мяча следуют молниеносные контратаки, много голов забивается после перехватов.

Легко ли россиянину адаптироваться в Турции? Для меня не было особых сложностей с тем, чтобы адаптироваться, тем более в Анталье, где много наших соотечественников и русскоговорящих людей. Не думаю, что у Артема, как и у Магомеда Оздоева, возникнут проблемы с адаптацией, в футбольном плане тоже.

Динамика и скорости, на мой взгляд, здесь выше (чем в России). Что касается Артема, то если футболист хочет играть, то ему придется привыкать к скоростям и требованиям, которые предъявляют в Адана Демирспор», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

В четвертом туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Умраниеспор». Матч пройдет 27 августа.