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    Кудряшов: У Дзюбы не будет проблем с адаптацией в Турции

    Футбол Футбол России
    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Турции.

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    На прошлой неделе Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». В дебютном матче за новый клуб 34-летний нападающий отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).

    «Его ожидает привлекательный, интересный, зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол, тут меньше тактики, нежели в России. Все команды, независимо от того, какое место занимают в таблице, заточены на атаку, хотят радовать своих болельщиков забитыми мячами. Были случаи, что если какая‑то команда дома играла от обороны, зрители были недовольны и гнали вперед.

    Главная особенность всех команд — хорошие контратаки. Во всех командах отличные вингеры, и после потери мяча следуют молниеносные контратаки, много голов забивается после перехватов.

  • Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScored
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    • Легко ли россиянину адаптироваться в Турции? Для меня не было особых сложностей с тем, чтобы адаптироваться, тем более в Анталье, где много наших соотечественников и русскоговорящих людей. Не думаю, что у Артема, как и у Магомеда Оздоева, возникнут проблемы с адаптацией, в футбольном плане тоже.

    Динамика и скорости, на мой взгляд, здесь выше (чем в России). Что касается Артема, то если футболист хочет играть, то ему придется привыкать к скоростям и требованиям, которые предъявляют в Адана Демирспор», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

    В четвертом туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Умраниеспор». Матч пройдет 27 августа.

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