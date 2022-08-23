Клопп: «МЮ» забил второй гол из офсайда. «Ливерпуль» должен был выигрывать

«Игроки "МЮ" были очень агрессивны в начале матча, и было понятно, что произойдет дальше. Они играли агрессивнее и попали в штангу уже в начале.
После пропущенного гола мы перехватили инициативу и играли так, как и хотели. Нам не везло в определенных ситуациях, было бы здорово сравнять счет до перерыва.
Второй пропущенный гол явно не помог нам, а после нашего мяча игра стала суматошной. В итоге определенно не тот результат, на который мы рассчитывали.
Когда мы успокоились, то нанесли невероятно много ударов для гостевой игры с "МЮ". Однако необходимо использовать больше таких моментов. Во втором тайме Де Хеа совершил фантастический сэйв.
Мы играли далеко не идеально, не были готовы на 100%. Нам приходилось постоянно быть в роли догоняющих, а это явно не то, чего хочется. Становится тяжело, учитывая умение соперника контратаковать.
Со вторым голом тяжело смириться. Там был офсайд. Но придется исходить из того, что имеем.
У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений.
Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось.
Меня беспокоит наша ситуация, но как есть — так есть», — приводит слова Клоппа Sky Sports.