ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 08:17
    • «Пусть уходит, у нас есть Дзюба». В «Адана Демирспор» жестко отреагировали на слухи о возможном уходе Балотелли
  • 08:09
    • Дзюба признан лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScored
  • 00:00
    • «Ман Юнайтед» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ливерпуль»
  • 22:29
    • МЮ объявил о переходе Каземиро
  • 21:30
    • Роналду и Магуайр в запасе на матч с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Клопп: «МЮ» забил второй гол из офсайда. «Ливерпуль» должен был выигрывать

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда не заслуживала поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в третьем туре АПЛ.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Игроки "МЮ" были очень агрессивны в начале матча, и было понятно, что произойдет дальше. Они играли агрессивнее и попали в штангу уже в начале.

    После пропущенного гола мы перехватили инициативу и играли так, как и хотели. Нам не везло в определенных ситуациях, было бы здорово сравнять счет до перерыва.

    Второй пропущенный гол явно не помог нам, а после нашего мяча игра стала суматошной. В итоге определенно не тот результат, на который мы рассчитывали.

    Когда мы успокоились, то нанесли невероятно много ударов для гостевой игры с "МЮ". Однако необходимо использовать больше таких моментов. Во втором тайме Де Хеа совершил фантастический сэйв.

  • АПЛ: Итоги 3-го тура
  • Новый тур — новый фаворит. Каждый тур в английской Премьер-лиге меняется лидер: «Тоттенхэм», «Ман Сити», а теперь и «Арсенал»
  • Сегодня

    • Мы играли далеко не идеально, не были готовы на 100%. Нам приходилось постоянно быть в роли догоняющих, а это явно не то, чего хочется. Становится тяжело, учитывая умение соперника контратаковать.

    Со вторым голом тяжело смириться. Там был офсайд. Но придется исходить из того, что имеем.

    У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений.

    Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось.

    Меня беспокоит наша ситуация, но как есть — так есть», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сороки» обеспечат голевое зрелище
  • «Транмир» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • «Лидс» продолжит феерить
  • «Лидс» — «Барнсли». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?
  • ПСВ — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Транмир — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рух — Металлист
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч ФК Гуанчжоу — Далянь Про
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Цанчжоу Майти Лайонс — Чжэцзян
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры