Клопп: «МЮ» забил второй гол из офсайда. «Ливерпуль» должен был выигрывать

Главный тренер «Ливерпуля»считает, что его команда не заслуживала поражения в матче с(1:2) в третьем туре АПЛ.

«Игроки "МЮ" были очень агрессивны в начале матча, и было понятно, что произойдет дальше. Они играли агрессивнее и попали в штангу уже в начале.

После пропущенного гола мы перехватили инициативу и играли так, как и хотели. Нам не везло в определенных ситуациях, было бы здорово сравнять счет до перерыва.

Второй пропущенный гол явно не помог нам, а после нашего мяча игра стала суматошной. В итоге определенно не тот результат, на который мы рассчитывали.

Когда мы успокоились, то нанесли невероятно много ударов для гостевой игры с "МЮ". Однако необходимо использовать больше таких моментов. Во втором тайме Де Хеа совершил фантастический сэйв.

Мы играли далеко не идеально, не были готовы на 100%. Нам приходилось постоянно быть в роли догоняющих, а это явно не то, чего хочется. Становится тяжело, учитывая умение соперника контратаковать.

Со вторым голом тяжело смириться. Там был офсайд. Но придется исходить из того, что имеем.

У нас непростая ситуация с точки зрения травм. У нас на этой неделе было доступно 14-15 игроков, и теперь нужно проследить за тем, чтобы и они не получили повреждений.

Мы должны были выигрывать. Знаю, что это звучит глупо, но мне так показалось.

Меня беспокоит наша ситуация, но как есть — так есть», — приводит слова Клоппа Sky Sports.