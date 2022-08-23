ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» со счетом 2:1От разочарования до оваций одна победа. Тен Хаг воскресил «МЮ», а «Ливерпулю» надо что-то срочно менять
    Все новости спорта

    Бельерин может вернуться в «Барселону»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Трансферы
    Эктор Бельерин является одним из трех вариантов, которые «Барселона» рассматривает на усиление позиции правого защитника. Спортивный директор «блаугранас» Матеу Алемани уже контактировал с агентом испанца. Об этом сообщает Sport.es.

    Эктор Бельерин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эктор Бельерин

    Кроме Бельерина каталонцы рассматривают Хуана Фойта из «Вильярреала» и Тома Менье из дортмундской «Боруссии». Испанец наиболее бюджетным из этих трех. Зарплата Бельерина составляет 4 млн евро в год, однако Эктор готов пойти на ее снижение ради прихода в родной клуб.

    Бельерин является более выгодным так как за Фойта, «Вильярреал» требует заплатить сумму отступных. Мёнье не готова отпустить «Боруссия», а Бельерин, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Бетисе», сам планировал уйти из «Арсенала». Эктор хотел вернуться в «Бетис», но севильская команда также испытывает финансовые проблемы.

    Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул испанскую команду в 2011 году и ушёл в лондонский клуб.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Спасти киевское Динамо может только чудо!?
  • «Бенфика» — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Карабах» пробьётся в группу Лиги чемпионов?
  • «Виктория» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сербы начинают и выигрывают!
  • «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Транмир — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Димитров — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фоньини — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры