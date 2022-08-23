Бельерин может вернуться в «Барселону»

является одним из трех вариантов, которые «Барселона» рассматривает на усиление позиции правого защитника. Спортивный директор «блаугранас» Матеу Алемани уже контактировал с агентом испанца. Об этом сообщает Sport.es

Кроме Бельерина каталонцы рассматривают Хуана Фойта из «Вильярреала» и Тома Менье из дортмундской «Боруссии». Испанец наиболее бюджетным из этих трех. Зарплата Бельерина составляет 4 млн евро в год, однако Эктор готов пойти на ее снижение ради прихода в родной клуб.

Бельерин является более выгодным так как за Фойта, «Вильярреал» требует заплатить сумму отступных. Мёнье не готова отпустить «Боруссия», а Бельерин, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Бетисе», сам планировал уйти из «Арсенала». Эктор хотел вернуться в «Бетис», но севильская команда также испытывает финансовые проблемы.

Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул испанскую команду в 2011 году и ушёл в лондонский клуб.