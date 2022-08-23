начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 23.08.2022.

Последний матч между собой: «Гиллингем» — «Эксетер Сити» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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