начнут матч в 15:00 в чемпионате Украины по футболу, 23.08.2022.

Последний матч между собой: «Верес» — «Черноморец Од» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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