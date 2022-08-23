ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис Депай Трансферный дайджест. 16-22 августа
  • 21:08
    • Скира: «Болонья» ведет переговоры о подписании Моро
  • 15:53
    • Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера «РБ Лейпцига»
  • 15:45
    • Умтити бесплатно перейдет в «Лечче», а «Барса» продолжит платить ему зарплату
  • 15:31
    • «Торпедо» одержал волевую победу над «Динамо» в товарищеском матче
  • 15:25
    • Стала известна сумма, которая нужна «Барселоне» для регистрации Кунде
    Все новости спорта

    Аваи — Интернасьонал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.08.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Аваи — Интернасьонал

    Футбол Латинская Америка
    Аваи и Интернасьонал начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 23.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Аваи» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аваи» — «Интернасьонал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аваи — Интернасьонал.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Ювентус» не будет медлить
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы
  • «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гаске — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Басилашвили — Монтейро
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры