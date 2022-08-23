Ари: Уверен, что в Турции Дзюба будет среди лидеров

Экс-нападающийпрокомментировал переход бывшего форвардав турецкий

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Артем Дзюба Фото: twitter.com/AdsKulubu

22 августа «Адана Демирспор» на выезде проиграл «Фенербахче» со счетом 2:4 в матче третьего тура чемпионата Турции. Дзюба забил первый гол за команду в дебютном матче.

«Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей, его хорошо воспринимают в команде. Дзюба всегда занимает лидирующие позиции среди ребят.

Поэтому уверен, что в Турции он тоже будет занимать лидирующие позиции, покажет хороший футбол», — цитирует Ари ТАСС.

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Дзюба является 4-кратным чемпионом России и 4-кратным обладателем Суперкубка России, а также трижды завоевывал Кубок страны и забил 144 гола в чемпионатах России, что является лучшим результатом в истории турнира.