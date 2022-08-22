Тен Хаг рассказал о причинах неудачного старта «МЮ» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал о причинах неудачного старта сезона.

«У нас была хорошая предсезонная подготовка. Затем Антони Марсьяль получил травму, Роналду был не в форме, при этом мы так и не приобрели полузащитника на позицию "шестёрки". В первой игре у нас было в старте два центральных защитника, которые не играли вместе, а также вратарь, проведший не лучший период карьеры.

Так что есть чёткие причины, почему так сложилось, но я знаю, что мы это исправим, а также что результаты будут лучше. Это проявлялось уже в предсезонке. Её мы провели довольно хорошо, но первые две игры в чемпионате были недостаточно хороши, это очевидно», — цитирует тен Хага Mirror.

Ранее подопечные тен Хага проиграли два первых матча в АПЛ. Сегодня, 22 августа, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем».