В 02:30 22.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Спортинг Канзас Сити» 7:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Портленд Тимберс». Коэффициент ставки — 3.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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