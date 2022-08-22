Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Спортинг Канзас Сити» 7:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Портленд Тимберс». Коэффициент ставки — 3.12.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Спортинг Канзас Сити — Портленд Тимберс.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонусы 50USDНовым игрокам
Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету