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    Рома — Кремонезе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.08.2022 в 19:30 начнется матч в Серии А Рома — Кремонезе

    Футбол Серия A Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Рома и Кремонезе начнут матч в 19:30 в Серии А, 22.08.2022.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Кремонезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Рома»).

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