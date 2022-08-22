начнут матч в 19:30 в Серии А, 22.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Кремонезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Рома»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Кремонезе.

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