Трансфер Депая из «Барселоны» в «Ювентус» может не состояться

Mundo Deportivo сообщает, что «Ювентус» не намерен удовлетворять финансовые запросы нидерландца. Исходя из этого, вероятный переход форварда из «Барселоны» в «Ювентус» оказался под угрозой срыва.

Юрист Мемфиса Себастьян Ледюр в прошлые выходные находился в Италии, чтобы согласовать условия контракта 28-летнего футболиста. Депай хочет контракт по схеме «2+1», по которому он будет зарабатывать € 7 млн в год + бонусы.

«Ювентус» требует время для размышлений и готов подписать альтернативу Депаю. Ей может стать Марко Арнаутович из «Болоньи» или Аркадиуш Милик из «Марселя», которые могли бы стать подменой для Душана Влаховича.

В «Барселоне» надеются, что Депай достигнет соглашения с «Ювентусом», что поможет каталонцам существенно сократить расходы на зарплаты, однако этого всё равно будет недостаточно для регистрации защитника Жюля Кунде.

Ранее так же появилась информация, что Мемфис Депай расторгнет договор с «сине-гранатовыми» и присоединится к «Ювентусу» на правах свободного агента.