«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Мактоминей, Эриксен, Фернандеш, Санчо, Эланга, Рэшфорд.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт, Милнер, Хендерсон, Салах, Диас, Фирмино.

Фаворитом встречи является «Ливерпуль». Узнать, на что ставить, можно в прогнозах от LiveSport.Ru, которые доступны здесь и здесь.

МЮ проиграл два стартовых матча турнира и находится в зоне вылета. «Ливерпуль» дважды сыграл вничью.