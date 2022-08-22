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    Роналду и Магуайр в запасе на матч с «Ливерпулем»

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 3 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Мактоминей, Эриксен, Фернандеш, Санчо, Эланга, Рэшфорд.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт, Милнер, Хендерсон, Салах, Диас, Фирмино.

    Фаворитом встречи является «Ливерпуль». Узнать, на что ставить, можно в прогнозах от LiveSport.Ru, которые доступны здесь и здесь.

    МЮ проиграл два стартовых матча турнира и находится в зоне вылета. «Ливерпуль» дважды сыграл вничью.

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