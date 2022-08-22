Каземиро: Я хочу помочь «Манчестер Юнайтед», как «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала», перешедший в «Манчестер Юнайтед», попрощался с испанской командой и рассказал, что повлияло на его решение сменить клуб.

«Я уношу с собой ощущение огромного счастья и чувство выполненного долга. Когда я уехал из "Сан-Паулу" в 2013-м, я сказал, что собираюсь сделать всё ради "Реала". Так и произошло. Я буду спать спокойно, зная, что я сделал это.

Всегда тяжело принимать важные решения в своей жизни. После победы в Лиге чемпионов я сказал агенту, что считаю завершившейся свою карьеру в "Реале". После празднования и выходных у меня было точно такое же чувство. Я самый счастливый в мире, думаю, мы сотворили историю. Жена с самого начала поддержала меня в принятом мной решении. Мне было трудно разговаривать с Флорентино Пересом. Честность — одна из моих главных ценностей, и я был честен с ним.

Я ищу новые вызовы, новые цели. Хочу попробовать другую культуру и другой клуб. Я ничего там не выиграл и хочу помочь "Манчестер Юнайтед", как "Реалу". Я полон надежд. Премьер-лига — турнир, который мне нравится, всегда хотел там сыграть. Мне были нужны перемены», — приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.