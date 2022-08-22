Стала известна сумма, которая нужна «Барселоне» для регистрации Кунде

Испанской «Барселоне» потребуется получить ещё € 20 млн, чтобы зарегистрировать на сезон защитника. Об этом сообщает AS

Купленный у «Севильи» за € 50 млн игрок пропустил уже два матча новой команды. «Барселона» не может заявить Кунде на сезон Ла Лиги из-за финансовых проблем.

Сообщается, что каталонцы хотели зарегистрировать Кунде в это воскресенье, в этом им мог помочь переход Мемфиса Депая в «Ювентус». Но требования голландца по зарплате слишком высоки для команды Серии А. Стороны до сих пор ведут переговоры.

Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, но он продолжает оставаться единственным, которого клуб не сумел заявить на сезон. Для того чтобы защитник смог играть, «сине-гранатовые» должны сократить расходы на заработную плату и продать некоторых футболистов.