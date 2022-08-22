ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чезаре КасадеиКто такой Касадеи, которого купил «Челси»
  • 12:26
    • Федун ушел с поста президента «Спартака»
  • 15:53
    • Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера «РБ Лейпцига»
  • 15:45
    • Умтити бесплатно перейдет в «Лечче», а «Барса» продолжит платить ему зарплату
  • 15:31
    • «Торпедо» одержал волевую победу над «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Стала известна сумма, которая нужна «Барселоне» для регистрации Кунде

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Испанской «Барселоне» потребуется получить ещё € 20 млн, чтобы зарегистрировать на сезон защитника Жюля Кунде. Об этом сообщает AS.

    Жюль Кунде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жюль Кунде

    Купленный у «Севильи» за € 50 млн игрок пропустил уже два матча новой команды. «Барселона» не может заявить Кунде на сезон Ла Лиги из-за финансовых проблем.

    Сообщается, что каталонцы хотели зарегистрировать Кунде в это воскресенье, в этом им мог помочь переход Мемфиса Депая в «Ювентус». Но требования голландца по зарплате слишком высоки для команды Серии А. Стороны до сих пор ведут переговоры.

    Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, но он продолжает оставаться единственным, которого клуб не сумел заявить на сезон. Для того чтобы защитник смог играть, «сине-гранатовые» должны сократить расходы на заработную плату и продать некоторых футболистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Ювентус» не будет медлить
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы
  • «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гаске — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры