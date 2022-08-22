Никита Ермаков: Приятно находиться в основе ЦСКА

Молодой футболист ЦСКАрассказал, как проводит дебютный сезоне в Российской Премьер-Лиге.

Ранее 19-летний полузащитник появлялся на поле во всех шести матчах «армейцев», однако выходил преимущественно на замену, поэтому провёл суммарно 75 минут в игре.

«Конечно, чувствуется уровень РПЛ, нужно привыкать к нему как можно скорее и показывать, на что способен. Приятно находиться в основе ЦСКА. Стараюсь наслаждаться этим моментом. Спасибо тренерскому штабу за доверие», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После шести туров «Зенит» с 14 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 первое место. ЦСКА (13) — на втором месте. Столько же очков у московского «Спартака» (13).