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    Президент «Реала» обратился к Каземиро после его перехода в «МЮ»

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    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился воспоминаниями и выразил свое уважение к Каземиро на церемонии прощания. Бразильский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед».

    Каземиро
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    Каземиро

    «Многие задаются вопросом: как "Реал" может решать, казалось бы, невозможные задачи? У нас есть часть ответа, когда такие игроки, как Каземиро, получают сегодня всю нашу любовь. Сегодня есть возможность отдать дань уважения одному из лучших футболистов "Реала" в это прекрасное время, которое мы переживаем. Дорогой Каземиро, я помню, когда ты появился в нашей команде в возрасте 20 лет. Я всегда буду помнить твои 20 невероятных минут в Дортмунде, которые стали ключом к завоеванию Десимы.

    Прошло 10 лет, и ты стал одной из легенд "Реала". Честно говоря, я никогда не думал, что этот день настанет. Это день чувств и семьи. Твои дети родились в Мадриде, а семья — центр твоей жизни. Они знают твою самоотверженность лучше, чем кто-либо, знают о твоих смирении и усилиях. Мы вместе разделили самые важные моменты нашей жизни. Мы гордимся твоей историей с этой футболкой и этой эмблемой на груди. Ты отдал всё за неё. Ты боролся в каждой игре, будто она была последней. В "Реале" большое давление, но Каземиро справился с ним. Каземиро — пример целеустремлённости и ценностей.

    Нелегко закончить этот цикл. Помню, как Каземиро попросил меня сыграть лишь пять матчей, чтобы показать своё качество. Эти пять матчей превратились в 336. Ты был образцом каждый день все эти годы. Ты заслужил право решать своё будущее, которое мы должны уважать. Каземиро переходит в "Манчестер Юнайтед", но, куда бы ты ни перешёл, ты всегда будешь одним из нас. Когда ты однажды вернёшься, мы всегда будем помнить то, что ты сделал для "Реала". Мадрид всегда будет твоим домом», — приводит слова Переса Mundo Deportivo.

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