В 16:00 21.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. Календарь и таблица АПЛ «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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