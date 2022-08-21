Талалаев: Я не мог представить, что мы можем так безвольно пропустить три мяча за 10 минут

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 6-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:4).

«Проиграли хорошей команде в первом тайме, вышли — испугались. После общения в раздевалке, выплеска эмоций поменяли игру.

Мы и в первом тайме играли не хуже, после перерыва стали спокойно проводить атаки. Во втором тайме, считаю, у нас было преимущество по количеству голевых моментов.

Для зрителей игра была интересной, мне тоже понравилось. Не каждая команда после 0:3 в первом тайме так сможет сыграть.

Почему заменили Шелию в перерыве? Одна из функций опытного игрока — управление игрой. Я не мог представить, что мы можем так безвольно пропустить три мяча за 10 минут. Я не узнавал команду.

Мы пропустили два гола со стандарта, я просил переставить Тимофеева, но не смог докричаться до команды. Когда человек пропускает три мяча за тайм, замена логична.

С Гамидом Агаларовым все нормально, он работает под нагрузками. Если будет забивать такие моменты, как в игре со "Спартаком", будет получать больше игрового времени.

А вам не понравилось как сегодня играл Конате? "– сказал Талалаев 'Матч ТВ'.