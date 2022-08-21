начнут матч в 20:00 в очередном туре ФНЛ, 21.08.2022.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Родина» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

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