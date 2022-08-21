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    Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.08.2022 в 05:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс

    Футбол MLS
    Реал Солт Лэйк и Ванкувер Уайткэпс начнут матч в 05:00 в американской футбольной лиге MLS, 21.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт Лэйк» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).

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